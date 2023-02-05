iCarly
Folge 6: Miss Briggs privat
23 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 6
Carly, Sam und Freddie beobachten ihre Lehrer in ihrer Freizeit, um herauszufinden, was diese für Menschen sind. Die Kamera nimmt alles für iCarly auf. Als Carly und Freddie sich gerade in Miss Briggs Wohnung umschauen, kommt diese unverhofft Heim.
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon