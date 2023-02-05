Zum Inhalt springenBarrierefrei
iCarly

Miss Briggs privat

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 05.02.2023
Miss Briggs privat

Folge 6: Miss Briggs privat

23 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 6

Carly, Sam und Freddie beobachten ihre Lehrer in ihrer Freizeit, um herauszufinden, was diese für Menschen sind. Die Kamera nimmt alles für iCarly auf. Als Carly und Freddie sich gerade in Miss Briggs Wohnung umschauen, kommt diese unverhofft Heim.

