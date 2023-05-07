iCarly
Folge 3: Penny-Tees
23 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 6
Die Truppe steigt ins T-Shirt-Geschäft ein. Als die Penny-Tees zum Verkaufsschlager werden, rekrutiert Sam Viertklässler, die bei der Herstellung der Shirts helfen sollen. Doch Carly, Sam und Freddie streiten sich wegen der Arbeitsbedingungen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon