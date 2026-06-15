iCarly
Folge 4: Der König der Streiche
21 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
Carly gesteht, dass sie noch nie im Leben jemandem einen Streich gespielt hat. Um zu beweisen dass sie es dennoch kann, bittet sie Spencer um Hilfe. Doch der hat damit ein gewaltiges Problem.
Weitere Folgen in Staffel 3
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany