iCarly
Folge 32: Carlys Schinken
23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
Carly ist unachtsam beim Überqueren der Straße und übersieht ein Auto. Freddie kann sie in letzter Sekunde wegschubsen und verletzt sich selbst dabei. Carly verliebt sich in ihren Lebensretter. Sam und Spencer spielen inzwischen Paintball.
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3, Season 5: Nickelodeon Germany