iCarly
Folge 6: Armer Nevel
23 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 6
Als ein Video von Nevel im Internet kursiert, in dem er ein kleines Mädchen zur Schnecke macht, wird er zum Hassobjekt der Leute. Er fleht Carly und ihre Gang darum an, seine Ehre wieder herzustellen - und die lassen sich tatsächlich dazu erweichen.
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon