Ein fliegender Bund fürs LebenJetzt kostenlos streamen
Ice Airport Alaska
Folge 6: Ein fliegender Bund fürs Leben
45 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Ein Helikopter macht sich auf den Weg, ein abgestürztes Flugzeug zu bergen. Wird er die Aktion noch vor Sonnenuntergang beenden können? Unterdessen macht der Motor eines Frachtflugzeugs Probleme, das bereits seit 80 Jahren im Einsatz ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ice Airport Alaska
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Luftfahrt
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Off the Fence BV
Enthält Produktplatzierungen