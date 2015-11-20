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Ice Lake Rebels

Zurück im Alltag

DMAXFolge vom 20.11.2015
Zurück im Alltag

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Ice Lake Rebels

Folge vom 20.11.2015: Zurück im Alltag

44 Min.Folge vom 20.11.2015Ab 6

In Kanadas wilden Northwest Territories ist die Hausboot-Community am Great Slave Lake auf mittlerweile 40 Menschen angewachsen. Gary Vaillancourt ist einer von ihnen. Keine Miete, keine Steuern, keine Staatsgewalt: Der Aussteiger liebt die Freiheit im hohen Norden und baut seit 1981 Hausboote. Aber das Leben in der Subarktis bringt besondere Anforderungen mit sich. Für Stephan und Allyce sind die Flitterwochen vorbei. Jetzt muss das Paar sein marodes Heim restaurieren, damit es den eisigen Temperaturen des kanadischen Winters standhält.

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