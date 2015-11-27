Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Lake Rebels

Der Winter kommt

DMAXFolge vom 27.11.2015
Der Winter kommt

Der Winter kommtJetzt kostenlos streamen

Ice Lake Rebels

Folge vom 27.11.2015: Der Winter kommt

44 Min.Folge vom 27.11.2015Ab 6

Schneehuhnjagd mit der Steinschleuder oder Isolierung der Innenwände: Die Aussteiger-Gemeinschaft am Great Slave Lake bereitet sich auf den einbrechenden Winter vor. Die Tage sind bereits kurz, die Temperaturen sinken extrem und in Kürze wird die gesamte Seeoberfläche aus einem massiven Eispanzer bestehen. Während Stephan und Allyce am nördlich gelegenen Vee Lake ein mögliches neues Hausboot inspizieren, rückt Ragnar Wesstrom mit dem Kettenfahrzeug zu einer heiklen Rettungsmission aus. Ein Tourist ist mit dem Schneemobil losgezogen und wird seit Stunden vermisst...

Alle verfügbaren Folgen