Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
Folge 3: Episode 3
32 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Mentalist Timon Krause geht der Frage nach, wie Anerkennung und Beliebtheit im Berufsleben entstehen. Welche psychologischen Faktoren sorgen dafür, dass Menschen positiv wahrgenommen werden? In einem spannenden Experiment zeigt er, wie kleine Verhaltensänderungen die Wirkung auf andere beeinflussen können. Gemeinsam mit Katharina Ohana und Franca Cerutti beleuchtet er die Mechanismen hinter beruflichem Erfolg, Sympathie und sozialer Anerkennung.
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Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: i&u Studios GmbH