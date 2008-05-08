Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 1: Das Labyrinth
Friedhelm Treber, Anwärter auf das Bischofsamt von München-Freising, bricht tot auf einer Landstraße zusammen: Seine Soutane nass und völlig verdreckt. Woher kam er? Vor was war er geflohen? LKA-Hauptkommissarin Marie Blank soll die Ursache des Todes ermitteln, doch bei ihren Ermittlungen kommt ihr immer wieder Pater Simon Castell, ein Sonderbeauftragter des Vatikan, in die Quere, der sich ebenfalls für den Grund des Todes interessiert. Zunächst ermitteln Castell und Marie auf eigene Faust, doch schnell merken sie, dass sie nur gemeinsam der Aufklärung des Falls näher kommen: mit Castells Fachkenntnissen und Maries kriminalistischem Gespür. Das Opfer wurde zuletzt mit dem Bodengutachter Heribert Strunk gesehen, der seitdem verschwunden ist. Alles deutet auf eine Entführung Trebers durch Strunk hin, aus der sich der Prälat befreien konnte. Doch auch der zweite Kandidat für das Bischofsamt gerät in Verdacht: Weihbischof Dr. Carl Ludwig, der falsche Gerüchte über seinen Mitbewerber in die Welt gesetzt hatte. Noch ein weiterer Punkt beschäftigt die beiden unterschiedlichen Ermittler. Im Haus von Heribert Strunk finden Castell und Marie Fachliteratur über den Heiligen St. Emeram und über besondere Tunnelsysteme, Erdställe genannt. Auch Treber hatte sich intensiv mit Erdställen beschäftigt. Hatten Strunk und der Prälat einen Erdstall entdeckt? Und was hatten sie dort gefunden? Ein Ausflug nach Rom und in die Bibliotheken des Vatikan bringen den Pater und die Kommissarin näher an die Lösung des Falls. Eine abenteuerliche Suche nach labyrinthischen Gängen unterhalb der Erdoberfläche beginnt, die für das frische Ermittlerduo gerade noch glimpflich ausgeht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick