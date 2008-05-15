Die Leiche im KarlsgrabenJetzt kostenlos streamen
Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 2: Die Leiche im Karlsgraben
Während einer unerlaubten Bootstour auf dem Karlsgraben, taucht neben dem Boot zweier Jungen plötzlich ein Auto aus der Tiefe auf. Im Kofferraum liegt die Leiche von Hermann Josef Steeg. Der Theologieprofessor war bei seinen Nachforschungen über den Verbleib wertvoller historischer Kunstschätze der Kirche Bamberg auf neue Erkenntnisse gestoßen. Wem war er mit seinen Forschungsergebnissen in die Quere gekommen? Der Vatikan schickt seinen Sonderbeauftragten Pater Simon Castell, der die Zusammenhänge vom Tod des Professors aufklären und am besten auch das Kircheneigentum zurück nach Rom bringen soll. In München wartet bereits Hauptkommissarin Marie Blank auf den Gottesmann, die für das LKA die Ermittlungen übernommen hat. Ein christliches Symbol, das sich das Opfer kurz vor seinem Tod in den Arm geritzt hat, führt Castell und Marie wiederum zum Karlsgraben. Nach weiterer Suche können die Taucher einen goldenen Kelch bergen, der sich als Teil der vor zweihundert Jahren verschollenen Kunstgegenstände offenbart. Das wertvollste Stück, die Andachtstafel der Herzwunde Jesu, bleibt jedoch verschwunden. Hatte der Dieb den Professor getötet? Stattdessen finden die Taucher noch etwas ganz anderes im Karlsgraben: menschliche Knochen. Vielleicht war Professor Steeg auf die Leichen der Jesuiten gestoßen, die damals die Kunstschätze vor Dieben in Sicherheit bringen wollten, vermutet der Monsignore. Oder es handelt sich um einen weiteren Toten aus der Neuzeit, entgegnet die Kriminalistin. Die Bewohner des umliegenden Dorfes, unter ihnen der Pfarrer Johannes Eberlein und der Bauer Georg Hensch, wollen weder vom Tod des Professors etwas mitbekommen haben noch können sie eine Erklärung für den Fund der menschlichen Gebeine liefern. Gegenüber Marie und Castell bilden sie eine misstrauische Mauer des Schweigens.
