Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 5: Der Pelikan
Ein grausamer Fund. Auf einem Friedhof in Grünwald bei München entdeckt der Pfarrer der Gemeinde eine abgetrennte Hand. Marie Blank ermittelt und auch Pater Simon Castell wird vom Vatikan geschickt, um eine symbolische Schändung des Friedhofs auszuschließen. Da die Hand auf dem Grab eines erschossenen Wachmanns lag, muss Marie mit einem alten Bekannten ermitteln: Hauptkommissar Frank Kleinert, eine Ex-Affäre von ihr, klinkt sich in die Ermittlungen ein und treibt diese zügig voran. Die Fakten liegen schnell auf dem Tisch: Die Hand gehörte zu Achim Reuter, einem Schlosser, der bei einem Einbruch in die Villa von Werner Lenzen, den Wachmann erschoss. Werner Lenzen ist ein mutmaßlicher Drogendealer, den Kleinert schon seit Jahren versucht dingfest zu machen. Ließ Werner Lenzen Achim Reuter wegen des Einbruchs in seine Villa ermorden und hinterlegte als Drohung für alle anderen die Hand auf dem Grab? Nicht ungewöhnlich für Menschen, deren Hauptbeschäftigung es ist, Drogendeals mit Südostasien abzuschließen. Die Theorien scheinen plausibel, der Fall so gut wie gelöst. Nur Pater Castell entdeckt auf seiner Ermittlungsreise, dass hinter den vielen kriminalistischen Fakten, doch eine ganz andere, emotionale Geschichte steckt. Der wahre Täter findet sich näher unter ihnen als gedacht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick