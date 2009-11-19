Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 2Folge 6vom 19.11.2009
44 Min.Folge vom 19.11.2009Ab 12

Der Geschichtsstudent Markus Krüger wird erschlagen in einem Waldstück gefunden. Das Gelände gehört zum Besitz der Adelsfamilie Von Rothenburg. Offenbar hat der junge Mann dort illegal eine Ausgrabung durchgeführt - doch wonach hat er gesucht? Und was verbirgt sich hinter der geheimnisvollen Steintafel, die das Mordwerkzeug war und die der Täter mitgenommen hat? Fragen, bei denen Hauptkommissarin Marie Blank die Hilfe von Pater Simon Castell dringend benötigt. Dieser findet heraus, dass Krüger anscheinend das Grab eines Kreuzritters gesucht hat, der in rätselhafter Verbindung zu den Katharern gestanden zu haben scheint - einer alten Glaubensgemeinschaft, die von der Inquisition verfolgt und vernichtet wurde. Und um die sich Legenden ranken - so auch die, dass sie Hüter sagenhafter Schätze gewesen sind. War der Student Krüger einem solchen Schatz auf der Spur? Musste er deshalb sterben? Alles deutet darauf hin - bis Castell eine alte Zeichnung enträtselt, so das Grab des Kreuzritters lokalisieren kann. Dadurch entwickelt sich der Fall in eine ganz neue Richtung - in deren Zentrum ein dunkles Familiengeheimnis der von Rothenburgs zu stehen scheint.

