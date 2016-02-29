Im Namen des Glaubens
Folge vom 29.02.2016: Gehirnwäsche
45 Min.Folge vom 29.02.2016Ab 12
Mark Chynoweth wächst in einer friedlichen mormonischen Glaubensgemeinschaft auf. Doch als ein charismatischer und machthungriger Prediger in das Leben der Familie tritt, geraten die Dinge außer Kontrolle: Der geistige Führer Ervil LeBaron ernennt sich selbst zum Propheten und verlangt von seinen Jüngern bedingungslose Gefolgschaft. Im Gegenzug verspricht er ewiges Seelenheil. Hinter dem Deckmantel der Spiritualität verbirgt sich jedoch ein krankhafter Drang nach totaler Kontrolle, der schon bald extreme Züge annimmt. Völlig indoktriniert wird Mark Teil eines Killerkommandos, das selbst an Verrätern innerhalb der Familie die Blutsühne vollstrecken soll.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3: Warner Bros. Discovery, Inc.