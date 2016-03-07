Im Namen des Glaubens
Folge vom 07.03.2016: Verbannt für die Ewigkeit!
43 Min.Folge vom 07.03.2016Ab 12
Janet Bryant ist eine hingebungsvolle Mutter von vier Kindern und hat ihr Leben der Kirche Jehovahs verschrieben. Zusammen mit Ehemann Robert erzieht sie ihre Sprösslinge im Sinne ihrer Glaubensgemeinschaft zu ergebenen Jehovah-Jüngern und ist stolz auf ihre perfekte Familie. Doch hinter der frommen Fassade der Kirche verbergen sich dunkle Geheimnisse, und Menschen, die die Glaubensgemeinschaft herausfordern, werden gnadenlos verfolgt. Wer bei den Zeugen Jehovas in Ungnade fällt, wünschte, er wäre tot. Und so geraten die Bryants schon bald an den Rand eines mörderischen Abgrunds.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3: Warner Bros. Discovery, Inc.