Im Reich der Tiefe

Die Schätze des Mittelmeers

Staffel 1Folge 3vom 17.01.2011
Folge 3: Die Schätze des Mittelmeers

44 Min.Folge vom 17.01.2011Ab 6

In der Vergangenheit wurden viele der mediterranen Küstengewässer und Hafenstädte wie z.B. Marseille gnadenlos der Verschmutzung überlassen - viele der ortsnahen Riffe starben und auch das Tierleben erlosch nahezu völlig. Seit einiger Zeit jedoch ist ein Wandel zu bemerken: die Verschmutzung der Gewässer wurde massivst reduziert und neu geschaffene Naturschutzgebiete sowie künstlich angelegte Riffe locken die Tiere wieder zurück in ihre heimatlichen Gewässer. Frederic taucht diesmal mit Sondererlaubnis zu dem wieder erwachenden Leben der künstlichen Riffe und den Naturschutzgebieten, welche sonst für alle Taucher gesperrt sind.

