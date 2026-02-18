Frisst Trump jetzt auch CNN?Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 130: Frisst Trump jetzt auch CNN?
Steht die US-Medienlandschaft vor einer tektonischen Verschiebung? In der neuesten Ausgabe von In kleiner Runde – Inside Medien analysieren Maurice Gajda und Julia die brennendsten Themen der Branche – von politischem Kalkül bis hin zur technologischen Revolution. Der Warner-Paramount-Deal: Wir blicken hinter die Kulissen der möglichen Fusion. Was bedeutet der Verkauf von Warner an Paramount für den globalen Streaming-Markt? Trump & CNN: Die politische Einflussnahme auf Nachrichtensender erreicht ein neues Level. Wir diskutieren, wie Donald Trumps Strategien die Ausrichtung von CNN beeinflussen könnten und was das für die journalistische Unabhängigkeit bedeutet. KI & Deepfakes: Zwischen Fake News und Innovation – wie KI-generierte Inhalte den Journalismus verändern und warum eine strikte Kennzeichnungspflicht jetzt überlebenswichtig ist. Privatsphäre vs. Öffentlichkeit: Wo ziehen wir die Grenze zwischen Entertainment und Datenschutz im digitalen Zeitalter? Maurice und Julia liefern messerscharfe Analysen zu den Machtkämpfen hinter den Kulissen und zeigen auf, welche Entwicklungen die Medienwelt von morgen prägen werden. Jetzt reinhören und Up-to-date bleiben!Hat dir die Analyse gefallen? Dann abonniere den Podcast, lass uns eine Bewertung da und diskutiere mit uns in den Kommentaren über die Zukunft von CNN!
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