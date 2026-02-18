Dubai-Influencer im Krieg mit den MedienJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 131: Dubai-Influencer im Krieg mit den Medien
Seit dem Angriffskrieg der USA und Israel auf den Iran werden die Vereinigten Arabischen Emirate regelmäßig beschossen. Mit dem Beschuss stehen plötzlich auch die vielen deutschen Influencer im Fadenkreuz.. im Fadenkreuz der medialen Berichterstattung. Der Grund: ihre irritierende Kommunikation und fehlende Kritik an der Regierung der VAE. Warum das gerade jetzt passiert und wieso überhaupt so viele Influencer in den Emiraten leben wollen wir in dieser Ausgabe von "In kleiner Runde - Inside Medien" beleuchten. Außerdem bewerten wir die "Abschaltliste" von ARD und ZDF. Am 31.12.2026 werden die zwei öffentlich rechtlichen Anstalten gleich mehrere, wie von der Politik gefordert, Sender abschalten. Welche das sind und welche Strategie dahinter steckt erfährst du in dieser Ausgabe von "In kleiner Runde - Inside Medien".
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