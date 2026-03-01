In the Eye of the Storm
Folge vom 01.03.2026: Der Frühling der Tornados
44 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Durch ungewöhnlich warmes Wasser im Golf von Mexiko wurde die Atmosphäre im März 2025 stark mit Wärme und Feuchtigkeit angereichert. Tropische Luft strömte in den Jetstream, was in Teilen der USA zu heftigen Unwettern führte. In mehreren Bundesstaaten, von Florida bis Missouri, bildeten sich Tornados. Und die Windhosen besaßen enorme Zerstörungskraft. Die verheerenden Wirbelstürme forderten mindestens 42 Todesopfer und mehr als 170 Menschen wurden verletzt. Filmaufnahmen von Augenzeugen zeigen in dieser Folge das volle Ausmaß der Katastrophe.
