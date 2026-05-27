Staffel 10Folge 2vom 27.05.2026
Nachschenken!Jetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 2: Nachschenken!
40 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Die Ink Master müssen ihr Team in der ersten Flash Challenge der 10. Staffel coachen, in der die Grundlagen getestet werden.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany