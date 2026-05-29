Staffel 10Folge 4vom 29.05.2026
Zwei Gänge höherJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 4: Zwei Gänge höher
40 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Die Coaches packen während einer teamorientierten Flash-Challenge mit an. Außerdem: Mit Mashup-Tattoos wird der Einfallsreichtum der Artists auf die Probe gestellt.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany