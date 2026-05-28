Staffel 10Folge 3vom 28.05.2026
Göttliche ProportionenJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 3: Göttliche Proportionen
27 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Die Ink Masters treten gegeneinander an, um das Überleben ihres Teams zu sichern, während ihre Fähigkeiten im Umgang mit Proportionen auf die Probe gestellt werden.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany