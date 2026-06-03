Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTV liveStaffel 10Folge 7vom 03.06.2026
Kontinuierliches Teamwork

Kontinuierliches TeamworkJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 7: Kontinuierliches Teamwork

45 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Bei einer extremen Challenge , bei der es um Kontinuität geht, sind die Teams als Einheit gefordert. Dabei müssen die Coaches nicht nur unterstützen, sondern auch eine clevere Strategie entwickeln.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV live

Ink Master

Alle 2 Staffeln und Folgen