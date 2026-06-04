Staffel 10Folge 8vom 04.06.2026
Steinige WegeJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 8: Steinige Wege
40 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Bei der Flash Challenge kommt es auf Teamwork an, während die Dimension anhand bemalter Plexiglasscheiben getestet wird.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany