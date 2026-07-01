Staffel 11Folge 11vom 01.07.2026
In tiefen GewässernJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 11: In tiefen Gewässern
39 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Die Künstler müssen in der Flash-Challenge antreten und einer von ihnen muss leider gehen.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany