Staffel 11Folge 8vom 26.06.2026
Kreide diesen WegJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 8: Kreide diesen Weg
38 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Die Artists müssen die Tiefen ihrer Vorstellungskraft durchstöbern, um mit Gehwegkreide verblüffende Meisterwerke zu schaffen. Das Grudge Match geht weiter um 100.000 Dollar & den Titel des Ink Master.
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Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 11-16: MTV & © Season 7-11, Season 13: MTV Germany