Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTV liveStaffel 11Folge 2vom 09.08.2026
Nicht unter meiner Aufsicht.

Nicht unter meiner Aufsicht.Jetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 2: Nicht unter meiner Aufsicht.

38 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

Der Kampf beginnt gerade erst, als Team Christian und Team Cleen die grundlegenden Herausforderungen ihrer ersten Flash Challenges bewältigen müssen. Das Elimination-Tattoo ist eine Uhr, aber die Zeit steht nicht auf der Seite der Artists.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV live

Ink Master

Alle 3 Staffeln und Folgen