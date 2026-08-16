Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ink Master

MTV liveStaffel 11Folge 4vom 16.08.2026
Ohne Handgelenk, kein Gewinn

Ohne Handgelenk, kein GewinnJetzt kostenlos streamen

Ink Master

Folge 4: Ohne Handgelenk, kein Gewinn

38 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Es ist ein Coach-Kampf, als Cleen und Christian Kopf-an-Kopf tätowieren müssen, um ihre Artist vor der Eliminierung zu retten. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Ink Master
MTV live

Ink Master

Alle 2 Staffeln und Folgen