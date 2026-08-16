Staffel 11Folge 4vom 16.08.2026
Ohne Handgelenk, kein GewinnJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 4: Ohne Handgelenk, kein Gewinn
38 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Es ist ein Coach-Kampf, als Cleen und Christian Kopf-an-Kopf tätowieren müssen, um ihre Artist vor der Eliminierung zu retten. Der Kampf um 100.000 Dollar und den Titel des Ink Master geht weiter.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-13: MTV Germany & © Season 8, Season 14-16: MTV