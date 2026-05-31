Staffel 7Folge 8vom 31.05.2026
Feuer und WasserJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 8: Feuer und Wasser
40 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
In der Flash-Challenge müssen die Artists aus kleinsten Elementen große Kunst schaffen, die von weitem lesbar sein muss. Später kehrt der letzte Veteran zurück und fordert die Artists heraus. Und bei der ein Judge keine Gnade walten lässt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany