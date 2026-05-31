Staffel 7Folge 9vom 31.05.2026
Flug und SturzflugJetzt kostenlos streamen
Ink Master
Folge 9: Flug und Sturzflug
40 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Die letzten Teilnehmer müssen in ihrer nächsten Aufgabe zusammenarbeiten, um ein großes Rückenmotiv zu kreieren. Dabei kommt es vor allem auf die Textur und auf starke Nerven an. Alle wollen unbedingt die 100.000 Dollar gewinnen.
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Ink Master
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kunst, Reality-Spielshow
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8, Season 10-16: MTV & © Season 7-10, Season 13: MTV Germany