Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
INSIDE: Bahnhofsviertel

Das passiert, wenn du Fentanyl nimmst!

JoynStaffel 1Folge 6
Das passiert, wenn du Fentanyl nimmst!

Das passiert, wenn du Fentanyl nimmst!Jetzt kostenlos streamen

INSIDE: Bahnhofsviertel

Folge 6: Das passiert, wenn du Fentanyl nimmst!

34 Min.Ab 12

Frankfurts Drogenszene steht immer wieder im Fokus, zuletzt durch die Sorge vor Fentanyl. Reporter Felix verbringt einen Tag im Eastside, der größten Drogenhilfe Europas. Dort trifft er Konsumenten, spricht über die Realität der Suchtkrankheit und erfährt, was hinter dem sogenannten "Frankfurter Weg" steckt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

INSIDE: Bahnhofsviertel
Joyn
INSIDE: Bahnhofsviertel

INSIDE: Bahnhofsviertel

Alle 1 Staffeln und Folgen