Das passiert, wenn du Fentanyl nimmst!Jetzt kostenlos streamen
INSIDE: Bahnhofsviertel
Folge 6: Das passiert, wenn du Fentanyl nimmst!
34 Min.Ab 12
Frankfurts Drogenszene steht immer wieder im Fokus, zuletzt durch die Sorge vor Fentanyl. Reporter Felix verbringt einen Tag im Eastside, der größten Drogenhilfe Europas. Dort trifft er Konsumenten, spricht über die Realität der Suchtkrankheit und erfährt, was hinter dem sogenannten "Frankfurter Weg" steckt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
INSIDE: Bahnhofsviertel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOMATOLIX GmbH