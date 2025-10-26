Undercover auf dem StraßenstrichJetzt kostenlos streamen
INSIDE: Bahnhofsviertel
Folge 7: Undercover auf dem Straßenstrich
32 Min.Ab 12
Der Straßenstrich im Frankfurter Bahnhofsviertel zählt zu den härtesten Deutschlands. Viele der Frauen sind drogenabhängig, Übergriffe durch Kunden sind traurige Realität. Ausgestattet mit versteckten Kameras zeigt Felix, wie und wo das Geschäft mit Sex tatsächlich abläuft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
INSIDE: Bahnhofsviertel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOMATOLIX GmbH