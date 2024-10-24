Inside Batman
Folge 3: Batmans Rückkehr
43 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Nach dem riesigen Erfolg von "Batman", möchte das Studio so schnell wie möglich eine Fortsetzung ins Kino bringen. Tim Burton will sich selbst und seiner Vision treu bleiben und fordert komplette kreative Freiheit ein. Gemeinsam mit seinem sorgfältig ausgewählten Team lebt er sich in "Batmans Rückkehr" völlig aus.
Genre:Anthologie, Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 The Nacelle Company, LLC