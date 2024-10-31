Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 31.10.2024
43 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Nach dem erfolgreichen ersten Teil seiner Batman-Reihe, macht sich Christopher Nolan voller Elan an die Umsetzung von "The Dark Knight". Mit dem großen Budget kann er sich voll ausleben und kreiert ein Meisterwerk, das Kritiker weltweit begeistert. Doch der tragische Tod von Joker-Darsteller Heath Ledger überschattet das gesamte Projekt.

