ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 26.09.2024
43 Min. Ab 12

Peter Jackson ist fest entschlossen, die "Der Herr der Ringe"-Trilogie in Neuseeland zu verfilmen. Doch die Vorstellungen von Regisseur und Filmstudio gehen weit auseinander. Harvey Weinstein und Miramax sind lediglich bereit, einen Film zu finanzieren. Um seine Vision doch noch umzusetzen, macht sich Jackson auf die Suche nach einem neuen Studio.

