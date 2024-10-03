Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Der Herr der Ringe

Oscarregen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 03.10.2024
Oscarregen

OscarregenJetzt kostenlos streamen

Inside Der Herr der Ringe

Folge 4: Oscarregen

43 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12

"Die Gefährten", der erste Teil der Trilogie, ist ein absoluter Hit an den Kinokassen. Doch Peter Jackson und sein Team müssen noch zwei weitere Filme fertigstellen. Vor allem die aufwendigen Spezialeffekte und computergenerierte Figuren wie Gollum verlangen den Experten bei Weta Workshop einiges ab. Können die Beteiligten dem Druck standhalten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Der Herr der Ringe
ProSieben MAXX
Inside Der Herr der Ringe

Inside Der Herr der Ringe

Alle 1 Staffeln und Folgen