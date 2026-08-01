Inside Harrison Ford
Folge 3: Tempel und Kreuzzüge
43 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Nach seinem Ausflug in die Welt von "Blade Runner", der an den Kinokassen nicht überzeugen kann, kehrt Harrison Ford zu Indiana Jones zurück. Für das nächste Abenteuer des charmanten Archäologen schlagen Steven Spielberg und George Lucas eine neue Richtung ein. "Indiana Jones und der Tempel des Todes" ist finsterer, brutaler und führt sogar zur Einführung einer neuen Altersfreigabe.
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Inside Harrison Ford
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Nacelle Company LLC