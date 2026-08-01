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Inside Harrison Ford

Tempel und Kreuzzüge

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 13.08.2026
Tempel und Kreuzzüge

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Inside Harrison Ford

Folge 3: Tempel und Kreuzzüge

43 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Nach seinem Ausflug in die Welt von "Blade Runner", der an den Kinokassen nicht überzeugen kann, kehrt Harrison Ford zu Indiana Jones zurück. Für das nächste Abenteuer des charmanten Archäologen schlagen Steven Spielberg und George Lucas eine neue Richtung ein. "Indiana Jones und der Tempel des Todes" ist finsterer, brutaler und führt sogar zur Einführung einer neuen Altersfreigabe.

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