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Inside Harrison Ford

Wer hat hier das Sagen?

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 13.08.2026
Wer hat hier das Sagen?

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Inside Harrison Ford

Folge 4: Wer hat hier das Sagen?

42 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Anfang der 90er Jahre hat Harrison Ford sich als erfolgreicher Schauspieler in Hollywood etabliert. Bei seinem nächsten Projekt, der Verfilmung eines Tom-Clancy-Romans, möchte er hinter den Kulissen mehr Verantwortung übernehmen. Doch zwischen ihm und dem Regisseur, Philip Noyce, kommt es regelmäßig zu Differenzen.

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