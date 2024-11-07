Inside Harry Potter
Folge 2: Vom Film zum Franchise
43 Min.Folge vom 07.11.2024
Am 16. November 2001 soll der erste "Harry Potter"-Teil in die Kinos kommen. Die Deadline setzt das gesamte Team unter Druck, das nun versucht, den Film rechtzeitig fertigzustellen. Parallel starten bereits die Dreharbeiten zu "Harry Potter und die Kammer des Schreckens". Nach zwei Jahren pausenloser Arbeit, beschließt Chris Columbus, die Regie für den dritten Teil abzugeben.
