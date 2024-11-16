Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Harry Potter

Ein Imperium wird erwachsen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 16.11.2024
Ein Imperium wird erwachsen

Inside Harry Potter

Folge 3: Ein Imperium wird erwachsen

42 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12

Für den dritten Teil der "Harry Potter"-Reihe übernimmt Alfonso Cuarón die Regie und verpasst dem gesamten Franchise einen düstereren Look. Die Charaktere in den Büchern werden langsam erwachsen, was sich auch in den Filmen widerspiegeln soll. Zusätzlich muss ein neuer Dumbledore-Darsteller gefunden werden, da Richard Harris im Oktober 2002 verstorben ist.

