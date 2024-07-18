Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 18.07.2024
Folge 2: James Bond in Gefahr

42 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12

Nach mehreren erfolgreichen Filmen befindet sich das James Bond Franchise Mitte der 60er Jahre auf einem Höhepunkt. Doch hinter den Kulissen beginnt die Fassade zu bröckeln. Hauptdarsteller Sean Connery fühlt sich ungerecht behandelt und droht damit, dem Geheimagenten den Rücken zu kehren ...

