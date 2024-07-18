Inside James Bond
Folge 2: James Bond in Gefahr
42 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
Nach mehreren erfolgreichen Filmen befindet sich das James Bond Franchise Mitte der 60er Jahre auf einem Höhepunkt. Doch hinter den Kulissen beginnt die Fassade zu bröckeln. Hauptdarsteller Sean Connery fühlt sich ungerecht behandelt und droht damit, dem Geheimagenten den Rücken zu kehren ...
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2023
