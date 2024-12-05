Der Weg auf die LeinwandJetzt kostenlos streamen
Inside Spider-Man
Folge 1: Der Weg auf die Leinwand
43 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Der Comic-Boom der 60er Jahre führt dazu, dass Stan Lee die Figur des Spider-Man entwickelt. Der normale Junge von nebenan, der von einer Spinne gebissen wird, begeistert Fans weltweit und wird schon bald zum absoluten Star von Marvel-Comics. Erste Fernsehserien werden entwickelt und Anfang der 2000er schafft es der krabbelnde Superheld das erste Mal auf die große Leinwand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Spider-Man
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Nacelle Company, LLC