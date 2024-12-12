Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Spider-Man

Spider-Man vs. Venom

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 12.12.2024
Spider-Man vs. Venom

Spider-Man vs. VenomJetzt kostenlos streamen

Inside Spider-Man

Folge 4: Spider-Man vs. Venom

43 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

Für die visuellen Effekte von "Spider-Man 2" wird das Team mit einem Oscar ausgezeichnet. Voller Elan beginnen die Arbeiten am dritten Teil der Reihe, doch die Unstimmigkeiten zwischen Sony und Marvel spitzen sich zu, was sich negativ auf die Handlung des Films auswirkt. Kann "Spider-Man 3" die Fans dennoch überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Spider-Man
ProSieben MAXX
Inside Spider-Man

Inside Spider-Man

Alle 1 Staffeln und Folgen