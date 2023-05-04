Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 04.05.2023
Folge 3: Das Imperium schlägt zurück

43 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12

Nach dem Erfolg seines ersten Weltraum-Epos "Krieg der Sterne" beginnt George Lucas die Arbeit am Nachfolger "Das Imperium schlägt zurück". Das Projekt finanziert er mit seinem eigenen Geld, da er von den großen Filmstudios unabhängig sein will. Um seinen Fokus voll und ganz auf das Geschäftliche zu legen, muss ein neuer Regisseur gefunden werden.

