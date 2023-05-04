Staffel 1Folge 4vom 04.05.2023
Folge 4: Die Rückkehr der Jedi-Ritter
43 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12
Die intensive Arbeit an den Star Wars-Filmen hinterlässt Spuren in George Lucas' Leben. Sowohl seine Ehe als auch seine Gesundheit leiden unter dem enormen Druck. Und dieser nimmt noch einmal zu, da die ganze Welt gespannt den dritten Teil der Reihe erwartet.
