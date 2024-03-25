Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 25.03.2024
Folge 2: Die Pilot-Folge

43 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12

Nach den erfolgreichen Clips innerhalb der Tracey Ullman Show entscheidet sich Fox dazu, die Simpsons als eigene Serie zu produzieren. Ein Zeichentrickformat zur besten Sendezeit stellt für das Netzwerk ein Risiko dar, da große Konkurrenz wie die Bill Cosby Show ausgestochen werden muss. Das Team arbeitet unter Hochdruck, doch der geplante Ausstrahlungstermin kann nicht gehalten werden.

