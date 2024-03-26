Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 26.03.2024
Folge 4: Kampf der Studios

43 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12

Zu Beginn der Serie übernimmt die Firma Klasky Csupo die Animation der Simpsons. Doch das kleine unkonventionelle Studio gerät schon bald an seine Grenzen. Innerhalb des Teams kommt es zu Differenzen, die die Zusammenarbeit mit Fox gefährden könnten.

