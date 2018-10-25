Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 25.10.2018: Fidalgo Island
21 Min.Folge vom 25.10.2018
Tim und Julie haben viel handwerkliche Erfahrung und sind auf der Suche nach einem renovierungsbedürftigen Haus auf Fidalgo Island, das sie nach eigenen Vorstellungen um- und ausbauen können. Die zwei haben genug von den langen Pendelstrecken, die sie in ihrer Heimatstadt Seattle zurücklegen müssen und wollen die Zeit lieber mit Wassersport und Wandern auf der hügeligen, bewaldeten Insel verbringen. Außerdem wünschen sie sich für ihren kleinen Sohn und weiteren Nachwuchs ein naturnahes Leben mit Meer und Strand.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-19: Warner Bros. Discovery, Inc.