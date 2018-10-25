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Island Life - Traumhaus gesucht

Fidalgo Island

HGTVFolge vom 25.10.2018
Fidalgo Island

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 25.10.2018: Fidalgo Island

21 Min.Folge vom 25.10.2018

Tim und Julie haben viel handwerkliche Erfahrung und sind auf der Suche nach einem renovierungsbedürftigen Haus auf Fidalgo Island, das sie nach eigenen Vorstellungen um- und ausbauen können. Die zwei haben genug von den langen Pendelstrecken, die sie in ihrer Heimatstadt Seattle zurücklegen müssen und wollen die Zeit lieber mit Wassersport und Wandern auf der hügeligen, bewaldeten Insel verbringen. Außerdem wünschen sie sich für ihren kleinen Sohn und weiteren Nachwuchs ein naturnahes Leben mit Meer und Strand.

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