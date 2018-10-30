Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 30.10.2018: Strand statt Wüste
21 Min.Folge vom 30.10.2018
Danny und Alana leben in Phoenix, Arizona, stammen aber ursprünglich aus North Carolina - und in diese Gegend wollen sie nun wieder zurückkehren. Die Wüstenstadt Phoenix ist dem Ehepaar mit vier kleinen Kindern inzwischen zu groß, zu hektisch und vor allem zu weit vom Meer entfernt. Deshalb suchen sie nach einem Haus auf Topsail Island, einer etwa 40 Kilometer langen Insel mit einsamen Stränden, intakter Natur und perfekten Wassersportmöglichkeiten. Ihr Traum-Domizil soll direkt am Meer liegen, um das Insel-Feeling perfekt zu machen.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.