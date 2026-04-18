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Island Life - Traumhaus gesucht

Darf’s ein bisschen Meer sein?

HGTVFolge vom 18.04.2026
Darf’s ein bisschen Meer sein?

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 18.04.2026: Darf’s ein bisschen Meer sein?

22 Min.Folge vom 18.04.2026

Ein Paar aus Massachusetts erfüllt sich einen lang gehegten Traum: ein Leben direkt am Meer auf Islesboro Island in Maine. Sie lieben die ruhige Atmosphäre der kleinen Insel und suchen ein Haus mit Blick aufs Wasser – und genug Platz für das Boot, von dem er schon lange träumt.

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